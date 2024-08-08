"يديعوت": تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت آحرنوت" مساء اليوم الخميس، عن وجود تحركات دبلوماسية كبيرة ومكثفة حالياً في منقطة الشرق الأوسط لوقف رد إيران وحزب الله، مُقابل إتمام الصفقة وإنهاء الحرب في غزّة.وأوضحت الصحيفة "في إسرائيل الباب ليس مغلقا أمام مثل هذا الحل، إذ يُمكن الاستفادة من الأيام المتوترة على وجه التحديد لتنفيذ إغلاق متكامل ومتعدد الساحات لعشرة أشهر من القتال المتفجر الذي لم يتحول بعد إلى حرب إقليمية، من خلال صفقة الرهائن مع حماس".وأضافت "التوصل إلى اتفاق مع حماس قد يؤدي إلى وقف أعمال حزب الله، وبالتالي يؤدي إلى وقف إطلاق النار في الشمال من خلال مفاوضات بوساطة أمريكية، ما قد يسمح أيضاً بإعادة تأهيل الشمال والجنوب، بالإضافة إلى استكمال الإمدادات للجيش الإسرائيلي بعد فترة طويلة من القتال العنيف في قطاع غزة ".وتابعت، "مثل هذا السيناريو، الذي يدفع كبار المسؤولين الأمنيين نحوه أكثر، يمكن أن يقلب الأوضاع نحو الأفضل ويهدئ الشرق الأوسط برمته، بدلاً من جر إسرائيل إلى حرب متعددة الساحات، تجعل تركيز الجيش نحو لبنان وتُوقف القتال في غزة وتجعلنا ننسى المختطفين لأشهر أو لسنوات في أنفاق غزة وفي وضع سيء".وسبق أن كشفت صحيفة "العربي الجديد" أن هناك مقترحاً جديداً يتم تداوله بشأن وضع تسوية شاملة يتم من خلالها وقف الحرب على غزة، ومنع إيران وحلفائها من الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية ، والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر.وأفادت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس، "يُحاول مسؤولون غربيون إقناع أطراف إقليمية بمقترح جديد لتسوية شاملة تضع حداً للتوتر المتصاعد في الإقليم، يتضمن منع رد إيران وحزب الله على اغتيال كل من هنية، وشكر، كذلك يوقف العدوان على قطاع غزة".وأضافت أنه وعلى "مدار الأيام الأربعة الماضية، جرى تداول المقترح على نطاق واسع في دوائر غربية وعربية ذات صلة وثيقة بأطراف الصراع، من بينها دول في الإقليم، تتمتع بعلاقات ودية مع طهران، ولعبت أدواراً وسيطة بينها وبين القوى الغربية خلال فترات سابقة في أثناء مباحثات الاتفاق النووي".