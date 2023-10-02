الداخلية العراقية تكشف لـ"دنيا الوطن" نتائج التحقيق بحريق حفل زفاف الحمدانية
كشف اللواء كاظم بوهان، مستشار وزير الداخلية العراقي، نتائج التحقيق بالحريق الذي اندلع بقاعة حفل زفاف بقضاء الحمدانية، بمحافظة نينوى العراقية، مساء الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.
وقال بوهان، في تصريح خاص لبرنامج (المشهد) الذي يبث عبر تلفزيون (دنيا الوطن)، الاثنين، إن صاحب القاعة المقصر الأول والأبرز، مبيناً أن طبيعة بناء القاعة، كانت من مواد سريعة الاشتعال.
وأكد بوهان أن "الألعاب النارية كانت جزء من حفلة الزفاف، وهي خطوة غاية في الخطر، ولا يمكن استخدامها في محيط مغلق"، مشيراً إلى وجود كثير من التفاصيل شديدة الحساسية تجاه الحراراة داخل القاعة.
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ولفت مستشار وزير الداخلية العراقي إلى أن القاعة تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول، مبيناً أن كل هذه الأسباب أدت لاندلاع الحريق وحدوث الكارثة.
وذكر بوهان أن لجنة التحقيق بالحادث انتهت لأمرين أساسين، الأول قصائي بإحالة المقصرين إلى القضاء، وإعفاء الإداريين بسبب إهمالهم وضعف متابعتهم.
وتابع: "أما الأمر الثاني، فهو اعتبار ضحايا الحريق شهداء ومنحهم كل امتيازات الشهداء المنصوص عليها بالقانون، ودعم الجرحى وذويهم مادياً، ومعالجتهم داخل وخارج العراق على نفقة الدولة".
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