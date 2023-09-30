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مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق
مقتل أكثر من مئة شخص ودمار كبير خلّفه حريق بحفل زفاف في العراق
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، للحظات الأولى لاندلاع الحريق في قاعة زفاف نينوى شمال العراق، مساء الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وفي إطار التحقيقات بالحادثة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، تمكنها من إلقاء القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة وثلاثة متورطين بإشعال الألعاب النارية.

 

وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى، فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

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وأضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

مشاهد جديدة تظهر اللحظات الأولى لكارثة حفل زفاف العراق

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