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العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية

العراق: الكشف عن نتائج التحقيق في حريق حفل زفاف الحمدانية
مقتل أكثر من مئة شخص ودمار كبير خلّفه حريق بحفل زفاف في العراق
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن نتائج في التحقيق في الحريق الذي اندلع بقاعة حفل زفاف، بمدنية الحمدنية، مساء الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، إن "القاعة كانت تحتوي على أقمشة ساعدت في زيادة سرعة الحريق، كما أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال"، مبينة أن "الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وعدد ضحايا الحريق 107، إضافة إلى 82 جريحاً".

وأوضحت أن "قاعة الزفاف كانت مصممة لاستيعاب عدد محدود من الأشخاص، حيث لا تتسع سوى لـ 500 شخص فقط"، لافتة إلى أنها "كانت مجهزة أيضاً بكميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال بسرعة، مما قد يكون له تأثير كبير في حالات الطوارئ".

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وتابعت أن قاعة حفل الزفاف "لم يكن بها أبواب للطوارئ مما زاد من الضحايا"، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 600 شخص من داخل القاعة.

وحملت الداخلية العراقية صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث، مؤكدة أن الحادث كان عرضياً وغير متعمد، كما أعلنت إقالة عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم للقضاء.

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