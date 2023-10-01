دولي

وزير إسرائيلي يتوجه إلى السعودية على رأس وفد رسمي

وزير إسرائيلي يتوجه إلى السعودية على رأس وفد رسمي
وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه، اليوم الأحد، وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاتصالات، شلومو كرعي، إلى السعودية، للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، الذي يُعقد في الرياض.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن الوفد "يضم مسؤولين في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، ولا يضم أي مندوب عن سلطة البريد، لكنهم سيشاركون في المؤتمر عن بعد. ويضم المؤتمر 192 دولة بينها إسرائيل".

وتأتي هذا الزيارة، بعد أسبوع من زيارة حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، السعودية، في زيارة علنية هي الأولى من نوعها، التي يقوم بها مسؤول على هذا المستوى في إسرائيل إلى المملكة.

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وتتوالى زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية في الفترة الأخيرة، في ظل استمرار المفوضات بشأن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبذل واشنطن، منذ عدة أشهر، جهوداً حثيثة، باتجاه إتمام اتفاق التطبيع، وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الاتفاق بات قريباً.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المحادثات السعودية الإسرائيلية تتناول القضية الفلسطينية، ومسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية، ومساعدتها في برنامج نووي مدني.

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