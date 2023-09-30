دولي

البيت الأبيض يكشف عن تطور جديد في ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض يكشف عن تطور جديد في ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن تطور جديد في ملف التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقال كيربي في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "المفاوضات الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تتقدم"، مؤكداً التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي.

وأوضح كريبي أن "الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه"، مضيفاً: "على غرار أي اتفاق معقد، يتعين على الجميع تقديم تنازلات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتبذل الولايات المتحدة الأميركية، منذ عدة أشهر، جهوداً حثيثة، باتجاه إتمام اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الاتفاق بات قريباً.

ففي الأسبوع الماضي، زار حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، السعودية، في زيارة علنية هي الأولى من نوعها، التي يقوم بها مسؤول على هذا المستوى في إسرائيل إلى المملكة.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المحادثات السعودية الإسرائيلية تتناول القضية الفلسطينية، ومسألة حصول السعودية على ضمانات أمنية، ومساعدتها في برنامج نووي مدني.

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