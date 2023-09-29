فاجعة العراق.. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق
توفيت والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية، أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما في حريق الزفاف، الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص.
ونقل موقع (بغداد اليوم) عن مصدر طبي، قوله، إن "والدة وشقيق العروس توفيا بمستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث".
واندلع الحريق، وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقاعة أفراح خلال حفل الزفاف، وأسفر بحسب وزارة الصحة العراقية، عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين.
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن الأمن تمكن من إلقاء القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة وثلاثة متورطين بإشعال الألعاب النارية.
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أسباب اندلاع الحريق
وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى، فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".
وأضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
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