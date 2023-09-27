مباشر | أكثر من 300 قتيل وجريح في حريق كبير بالعراق

عربي

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام
حريق في محافظة نينوى شمال العراق يودي بحياة مئات الأشخاص
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث حريق في قاعة للأعراس، بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، والذي أودى بحياة نحو 120 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية".

وأضافت، أن "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إ"الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بنينوى، حسب حصيلة أولية.

وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى نشرته (واع)، فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

أخبار ذات صلة

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

العراق: تشكيل لجنة تحقيق بحريق نينوى وإعلان الحداد ثلاثة أيام

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

السعودية تصدر بياناً بعد مقتل عسكرييْن بحرينيين في هجوم حوثي

شاهد: شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً

شاهد: شرطة دبي تكشف تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاغون عالمياً

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

انتشار كارثي.. مئات الوفيات بحمى الضنك في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا

رام الله: مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إحصائية حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للاسير المصاب سليم سعيد

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للاسير المصاب سليم سعيد

غزة: المالية تعلن موعد صرف حقوق الغير &quot;مدني وعسكري&quot; عن شهر أغسطس

غزة: المالية تعلن موعد صرف حقوق الغير "مدني وعسكري" عن شهر أغسطس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير

الخليل: مصرع مواطن وإصابة آخرين بحادث سير

منوعات

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

صور: نانسي عجرم تودّع الصيف بفستان أبيض جريء أمام البحر

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

في ظهور نادر.. حلا شيحة وابنتها تخطفان أنظار الجمهور

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء تخطّى التوقعات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

شاكيرا في ورطة جديدة قد تودي بها للسجن ثماني سنوات

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

بماذا وصفت رنا الحريري الفنانة نسرين طافش؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

نيشان يسخر من ياسمين عز والصوت الشتوي.. ماذا قال؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

محمد رمضان يحتفل مع ابنته الكبرى في عيد ميلادها.. هل تشبهه؟

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بفستان أصفر وخصر منحوت.. نسرين طافش تتصدّر الترند

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

بالصور: كيم كادرشيان تصدم الجمهور بإطلالة غير متوقعة

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

وسط أجواء رومانسية.. سعد لمجرد يحتفل مع زوجته بذكرى ميلادها

عربي

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

الجيش الأردني يُعلن إسقاط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

شاهد: فاجعة العراق.. مقتل 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة للأعراس

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

تونس: الرئيس سعيّد يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟

أولى تصريحات السفير السعودي بعد وصوله فلسطين.. ماذا قال؟