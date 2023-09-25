غزة: جامعة الأزهر تقرر استئناف الدراسة في مرافقها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة جامعة الأزهر بغزة، مساء اليوم الاثنين، عن استئناف الدراسة في الجامعة غداً الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بناءً على التوافق الوطني برعاية القوى الوطنية والإسلامية.وأوضحت الجامعة أنه سيتم متابعة الانشطة الطلابية وفقا لأنظمة الجامعة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/9/2023.وسبق أن أعلنت إدارة الجامعة عن تعليق العمل الإداري والأكاديمي صباح اليوم الأحد الموافق 24/9/2023، حفاظاً على سلامة طلبة الجامعة وتوفير المناخ التعليمي الآمن.وقالت إن مجلس الجامعة عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة اعتداءات عناصر الكتلة الإسلامية التي جرت يوم الجمعة الموافق الـ 22 من أيلول/سبتمبر الجاري، و"التي تكررت صباح يوم الأحد الموافق 24/9/2023م واتخذ عدة قرارات".