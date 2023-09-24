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غزة: جامعة الأزهر تعقد اجتماعاً طارئاً وتُصدر عدة قرارات

غزة: جامعة الأزهر تعقد اجتماعاً طارئاً وتُصدر عدة قرارات
تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
قالت جامعة الأزهر بغزة، اليوم الأحد، إن مجلسها عقد اجتماعاً طارئاً واتخذ عدة قرارات، بعد "اعتداء عناصر الكتلة الإسلامية".

وأضافت الجامعة في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها قامت بتعليق العمل الإداري والأكاديمي صباح يوم الأحد الموافق 24/9/2023، حفاظاً على سلامة طلبة الجامعة وتوفير المناخ التعليمي الآمن.

وقالت إن مجلس الجامعة عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة اعتداءات عناصر الكتلة الإسلامية التي جرت يوم الجمعة الموافق الـ 22 من أيلول/سبتمبر الجاري، و"التي تكررت صباح يوم الأحد الموافق 24/9/2023م واتخذ عدة قرارات".

وأكدت بأن على رأس هذه القرارات، وقف الأنشطة الطلابية لكافة الأطر بالجامعة اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار آخر، وإزالة كافة المظاهر والوسائل الإعلامية الخاصة بجميع الأطر الطلابية من على أسوار وجدران الجامعة الخارجية والداخلية.

ويهيب مجلس الجامعة بكافة الأطر الطلابية بالتعامل بإيجابية مع قرار مجلس الجامعة حفاظاً على هذا الصرح التعليمي الوطني وتجنيب الجامعة أزمات تضر بمصلحة طلبتنا.

وكانت الجامعة أصدرت بياناً أمس السبت شجبت واستنكرت فيه "قيام عناصر من الكتلة الإسلامية بالاعتداء المفاجئ مساء الجمعة على الجامعة، واقتحام الحرم الجامعي واعتلاء أسواره والاعتداء على موظفي أمن الجامعة".

وقالت الجامعة إنه "أمام هذا الاعتداء فإن جامعة الأزهر-غزة تطالب جهات الاختصاص والمسؤولين والمؤسسات الحقوقية كافة، بالتدخل العاجل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، والوقوف والتضامن مع الجامعة من أجل منع هكذا اعتداءات وعدم تكرارها".

وأكدت أنها تضمن وتحترم وترعى العمل الطلابي وأنشطة الأطر الطلابية وفقاً للنظام، بعيداً عن هذه الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة، مؤكدة على أنها في حالة انعقاد دائم، لتدارس هذه الاعتداءات واتخاذ قرارها النهائي بالخصوص.

بدورها، قالت الكتلة الإسلامية في الجامعة، اليوم الأحد إن "إدارة الأزهر وبشكل مفاجئ أقدمت على تعليق الدراسة وإغلاق بوابات الحرم الجامعي في وجه طلبتها".

وأضافت في تصريح لها، أن القرار هدفه "منع الأطر الطلابية من ممارسة حقها في تنفيذ فعالياتها الوطنية في استقبال الطلبة وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد".

في السياق، أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأحد، "الهجوم غير المبرر على جامعة الأزهر والمعهد الديني الأزهري والاعتداء بالضرب الموظفين والعاملين بالجامعة".

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها بغزة، منذر الحايك، إن "الاعتداء والاستعراض بالقوة وفرض الهيمنة ورفع الرايات الحزبية دون إذن من إدارة الجامعة تُعيد المشهد إلى سنوات مضت".

وأكد الحايك حرص حركة فتح على إجراء الانتخابات في الجامعات و"ما حدث لا يؤسس لأي اتفاق مستقبلي".

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