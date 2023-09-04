تنويه بخصوص عمل معبر كرم أبو سالم عقب قرار الاحتلال الأخير

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الاثنين، تونيهاً هاماً بخصوص عمل معبر كرم أبو سالم عقب قرار الاحتلال الأخير بوقف الصارت من غزة.وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أعلنت عن منع الصادرات من قطاع غزة عبر كرم ابو سالم ابتداءً من يوم غداً الثلاثاء 05/09/2023 و حتى اشعار اخر .ولفتت إلى أن معبر كرم أبو سالم يعمل في اتجاه الاستيراد بشكل اعتيادي، مع وقف التصدير من غزة.وسبق أن قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.