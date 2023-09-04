شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة

الاحتلال يقرر وقف تصدير البضائع من غزة
معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.

وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.

بدورها، قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، إن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 05/09/2023 و حتى اشعار آخر.



 

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