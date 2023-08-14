شؤون فلسطينية

تأكيداً لما نشرته "دنيا الوطن".. التنمية: صرف مخصصات الشؤون يوم غدٍ الثلاثاء

تأكيداً لما نشرته "دنيا الوطن".. التنمية: صرف مخصصات الشؤون يوم غدٍ الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تأكيداً لما نشرته "دنيا الوطن" أمس، أعلن أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، أن الوزارة ستبدأ صباح يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 15 آب/ أغسطس 2023، صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات كافة على حد سواء.

وقال مجدلاني في تصريح صحفي، إننا "نسعى دائماً إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي."

اقرأ أيضاً: مصدر لـ "دنيا الوطن": صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء المقبل

ونوه إلى أن الوزارة "بذلت جهوداً مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة على الرغم من الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات".

وتابع، أن "قيمة الدفعة بلغت 107 مليون و75 ألف شيكل، كما بلغ عدد المستفيدين منها 108 ألف و936 أسرة".

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