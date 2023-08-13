مصدر لـ "دنيا الوطن": صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء المقبل

علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، الأحد، أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل.وكان شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، قال في وقت سابق، إنه "تم تحويل المساهمة المالية المخصصة بالشؤون الاجتماعية لوزارة المالية في الحكومة الفلسطينية".ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.