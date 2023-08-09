محكمة إسرائيلية تصدر قراراً جديداً بشأن مستوطن متهم بقتل الشاب معطان
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن المحكمة العليا، وافقت على استئناف مكتب المدعي العام، بشأن أحد المستوطنين المتهمين بقتل الشاب قصي معطان في برقة قرب رام الله الجمعة الماضية.
ووفق الصحيفة فإن المستوطن إليشع يارد، سيبقى قيد الاحتجاز حتى الجلسة التالية في قضيته.
وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أفادت بأنه تم أمس الإفراج عن إليشع يارد.
ووفق الصحيفة فإن يارد سيخضع للإقامة الجبرية المنزلية، فيما لا يزال يحيئيل إندور المشتبه الثاني بالحادثة، رهن الاعتقال حيث يرقد في المستشفى لإصابته في الرأس.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بمنح "وسام تقدير"، وتوفير والحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل معطان (19 عاما).
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي اليشع ياردو الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية.
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