محكمة إسرائيلية تصدر قراراً جديداً بشأن مستوطن متهم بقتل الشاب معطان

ووفق الصحيفة فإن المستوطن إليشع يارد، سيبقى قيد الاحتجاز حتى الجلسة التالية في قضيته.

وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أفادت بأنه تم أمس الإفراج عن إليشع يارد.





ووفق الصحيفة فإن يارد سيخضع للإقامة الجبرية المنزلية، فيما لا يزال يحيئيل إندور المشتبه الثاني بالحادثة، رهن الاعتقال حيث يرقد في المستشفى لإصابته في الرأس.





وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بمنح "وسام تقدير"، وتوفير والحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل معطان (19 عاما).



