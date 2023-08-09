شؤون فلسطينية

الطيبي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل منعه زيارة معتقلين فلسطينيين على خلفية أحداث برقة

الطيبي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل منعه زيارة معتقلين فلسطينيين على خلفية أحداث برقة
النائب العربي في كنيست أحمد الطيبي خلال زيارة عائلة الشاب قصي معطان
رام الله - دنيا الوطن
كشف النائب العربي في (كنيست) أحمد الطيبي اليوم الأربعاء، تفاصيل منعه من زيارة عائلة تم اعتقالها على خلفية أحداث قرية برقة، من قبل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن غفير منع الطيبي من لقاء أسرى فلسطينيين اعتقلوا جراء حادثة برقة في رام الله، والتي قتل من خلالها مستوطنان الشاب قصي معطان.

وجاءت هذه الخطوة خلافًا للموافقة الممنوحة لأعضاء (كنيست) من اليمين الإسرائيلي.

وقال الطيبي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "عندما سمح بن غفير وشرطة الاحتلال لعضوي (كنيست) يهود بزيارة المتهم بقتل الشاب معطان في برقة وعندما أعلن عن اعتقال عائلة في برقة، طلبت بموازاة ذلك زيارة هذه العائلة وهم معتقلان في نفس المكان وقالوا يجب أم تقدم الطلب للجهة المختصة في التحقيق".

وقال الطيبي: "تواصلت مع قائد شرطة ما يسمى (شاي) وطلبوا أن أقدم الطلب لمكتب مفتش عام الشرطة يعقوب شبتاي، وقدمت الطلب فوجئت بأن الرد جاء من بن غفير وليس من شبتاي.

وأضاف: "شبتاي المفوض الضعيف المنحاز لم يتجرأ على الرد مباشرة حيث حوّل الطلب لبن غفير، وجاء الرد من بن غفير سلبياً برفض الطلب". 

وتابع عضو (كنيست)، بأن "ما حدث هنا هو السماح لنواب يهود بزيارة معتقل ومنعوا نائباً عربياً من زيارة معتقل وهنا قانون وتعليمات لليهود وقانون وتعليمات أخرى للعرب، وهناك تعريف لذلك في القانون الدولي وهو أبرتهايد".

وأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أنه تم أمس الإفراج عن إليشع يارد، المتحدث السابق باسم عضو (كنيست)، ليمور سون هار ميلخ، وأحد المشتبه بهما في قتل الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة.

ووفق الصحيفة فإن يارد سيخضع للإقامة الجبرية المنزلية، فيما لا يزال يحيئيل إندور المشتبه الثاني بالحادثة، رهن الاعتقال حيث يرقد في المستشفى لإصابته في الرأس.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بمنح "وسام تقدير"، وتوفير والحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل معطان (19 عاما).

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي اليشع ياردو الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بذلك تضرب المحكمة بعرض الحائط تهمة اعتدائه وهجومه الآثم على بلدة برقة وحملاته التحريضية العلنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك. 

وتعتبر الوزراة أن هذا القرار "استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة". 

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