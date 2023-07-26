النونو يوضح تفاصيل لقاء الرئيس عباس وهنية ويكشف عن لقاءات مع مسؤولين بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنتحدث طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية عن تفاصيل لقاء هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس في تركيا.وأوضح النونو في لقاء عبر (قناة الميادين) إن "اللقاء ناقش بنود اجتماع القاهرة، وكيفية تجاوز الخلافات وترسيخ المقاومة الشاملة".وأضاف أنّ لقاء الرئيس عباس وهنية "ناقش طرق مواجهة مخططات الاحتلال، وحكومة اليمين الإسرائيلية"، متابعاً أنّ هذا "اللقاء مقدمة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة بعد أيام".في سياق منفصل، كشف النونو عن لقاءات عقدتها قيادة حركة (حماس) مع مسؤولين سعودين خلال تواجد أعضاء من المكتب السياسي مؤخراً في السعودية.ولفت إلى أن قيادة حركة (حماس) التقت مسؤولين سعوديين في خلال زيارة أعضاء من المكتب السياسي لأداء مناسك العمرة والحج".وكانت قناة (الجزيرة) قالت في وق سابق اليوم ، إن الرئيس عباس، طرح على هنية خلال لقائهما اليوم في تركيا، رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة.ونقلت القناة عن مصادر لها، أن الرئيس عباس أكد لهنية أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية.كما شدد الرئيس عباس خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التركي أردوغان، على التزامه بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة، بحسب القناة.