شؤون فلسطينية

النونو يوضح تفاصيل لقاء الرئيس عباس وهنية ويكشف عن لقاءات مع مسؤولين بالسعودية

النونو يوضح تفاصيل لقاء الرئيس عباس وهنية ويكشف عن لقاءات مع مسؤولين بالسعودية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تحدث طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية عن تفاصيل لقاء هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس في تركيا.

وأوضح النونو في لقاء عبر (قناة الميادين) إن "اللقاء ناقش بنود اجتماع القاهرة، وكيفية تجاوز الخلافات وترسيخ المقاومة الشاملة".

وأضاف أنّ لقاء الرئيس عباس وهنية "ناقش طرق مواجهة مخططات الاحتلال، وحكومة اليمين الإسرائيلية"، متابعاً أنّ هذا "اللقاء مقدمة لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة بعد أيام".

في سياق منفصل، كشف النونو عن لقاءات عقدتها قيادة حركة (حماس) مع مسؤولين سعودين خلال تواجد أعضاء من المكتب السياسي مؤخراً في السعودية.

ولفت إلى أن قيادة حركة (حماس) التقت مسؤولين سعوديين في خلال زيارة أعضاء من المكتب السياسي لأداء مناسك العمرة والحج".

وكانت قناة (الجزيرة) قالت في وق سابق اليوم ، إن الرئيس عباس، طرح على هنية خلال لقائهما اليوم في تركيا، رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة.

اقرأ أيضاً: الجزيرة: الرئيس عباس طرح على هنية رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين

ونقلت القناة عن مصادر لها، أن الرئيس عباس أكد لهنية أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما شدد الرئيس عباس خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التركي أردوغان، على التزامه بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة، بحسب القناة.

أخبار ذات صلة

النونو يوضح تفاصيل لقاء الرئيس عباس وهنية ويكشف عن لقاءات مع مسؤولين بالسعودية

النونو يوضح تفاصيل لقاء الرئيس عباس وهنية ويكشف عن لقاءات مع مسؤولين بالسعودية

النخالة يؤكد موقف حركته من لقاء الأمناء العامين ويكشف تفاصيل اتصال ماجد فرج معه

النخالة يؤكد موقف حركته من لقاء الأمناء العامين ويكشف تفاصيل اتصال ماجد فرج معه

(ملحق 2).. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الخميس

(ملحق 2).. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الخميس

رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين

رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال في تقويض الأمن المائي

سلطة المياه: أزمة المياه المتفاقمة ناتجة عن استمرار سياسات الاحتلال في تقويض الأمن المائي

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(ملحق 2).. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الخميس

(ملحق 2).. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الخميس

رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين

رأفت يلتقي السفير الصيني الجديد لدى فلسطين

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

اشتية: التعليم وتعزيز القدرات من استراتيجيات بقاء وصمود شعبنا

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

النائب زعارير: تكثيف الحشد والرباط هو السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

دعوات للحشد وأداء صلاة الفجر غدًا بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

&quot;التربية&quot; تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

"التربية" تمنح المتقدمين الناجحين للوظائف التعليمية فرصة لتدقيق بياناتهم

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

مؤسسة سيدة الأرض تختار ايقونة المغرب خناثة بنونة شخصية العام

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع صرف صحي عتيل ودير الغصون

منوعات

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من جعفر العمدة

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا اعتذرت هنا الزاهد عن فيلم الأستاذ مع محمد إمام؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

لماذا يخشى توم كروز من ثورة الذكاء الاصطناعي؟

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

نيقولا معوض يكشف: تعرّضت للتحرش في صغري والتجربة قوّتني

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

لمون نعناع.. محمد حماقي يكتسح الترند بأغنيته الأخيرة

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

بعد رحليه الصادم.. شقيقة طليق بوسي تكشف تفاصيل وفاته

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

لهذا السبب.. الفنان بيومي فؤاد يقدّم اعتذاراً لـ مي عمر

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بكواليس رقصة جريئة

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

آخر تطورات أزمة بوستر فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

خالد الفايد بعد تراجعه عن قرار اعتزاله: لا عزاء للمتخلفين

عربي

السيسي يصل روسيا للقاء بوتين

السيسي يصل روسيا للقاء بوتين

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الجزائر تُعلن تمكنها من احتواء حرائق شبت في غاباتها

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

الأردن: أبرز تعديلات قانون الجرائم الالكترونية الذي يناقشه مجلس النواب الخميس

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه

معاريف: الأردن احتجز 150 من (الحريديم) ويمنعهم من دخول أراضيه