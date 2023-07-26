الجزيرة: الرئيس عباس طرح على هنية رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (الجزيرة) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طرح على رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية خلال لقائهما اليوم في تركيا، رؤية سياسية ستعرض خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة.ونقلت القناة عن مصادر لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عباس أكد لهنية أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية.كما شدد الرئيس عباس خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التركي أردوغان، على التزامه بخيار المقاومة السلمية وأن لا سلاح غير سلاح السلطة، بحسب القناة.بدوره، أبلغ هنية، الرئيس عباس، أن حماس تستهدف الاحتلال وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة الفلسطينية أو إسقاطها.وبحسب مصادر القناة، فإن الرئيس عباس رفض طلب هنية الإفراج العاجل عن المعتقلين وربطه بالحوار في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة نهاية الشهر الحالي.