البيت الأبيض يعقب على تمرير قانون التعديلات القضائية في (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنعبر البيت الأبيض الأميركي عن "أسفه" عقب مصادقة (كنيست) الاحتلال على قانون "المعقولية" والتعديلات القضائية بأغلبية ساحقة.ونقلت صحيفة (يديعوت آحرنوت) عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير القول إن "الولايات المتحدة تعتبر إقرار القانون للحد من المعقولية مؤسفا".وأضافت جان بيير "تحث الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية على العمل من أجل التوصل إلى توافق في الآراء من خلال الحوار السياسي".وصادقت (كنيست) في إسرائيل مساء اليوم الاثنين، على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".بدوره، قال وزير المالية بتسلإيل سموتريتش "بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".من جانبه، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) أنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.