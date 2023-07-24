دولي

بأغلبية 64 صوتاً.. كنيست تقر قانون إلغاء "حجة المعقولية"

بأغلبية 64 صوتاً.. كنيست تقر قانون إلغاء "حجة المعقولية"
لكنيست تقر قانون إلغاء حجة المعقولية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت (كنيست) في إسرائيل مساء اليوم الاثنين، على تعديل "حجّة المعقولية" كأولى التشريعات لتقويض الجهاز القضائي في إسرائيل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أصبح القضاء الإسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا غير مخوّلة بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة "عدم المعقولية".

بدوره، قال وزير المالية بتسلإيل سموتريتش "بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".

من جانبه، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) أنه سيعقد اجتماعا لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التغييرات القضائية.

يتبع//

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