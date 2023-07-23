النخالة يعلن شرط الجهاد للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنوضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الأحد، شرطاً رئيسياً للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري.وقال النخالة: "لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".وكانت (حماس) أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المرتقب، حيث قال عضو مكتبها السياسي خليل الحية إن الحركة تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع ووافقت عليها.وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر وطني للقوى السياسية والفعاليات الشعبية، في الضفة وغزة، أن هناك حرصاً ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين.وتابع: "نحن ذاهبون وسنقوم بكل ما يمكننا لنجاح الاجتماع"، مشيراً إلى أن "القضية الفلسطينية محور ارتكاز سياسات المنطقة بالكامل وستبقى عنوان المرحلة".