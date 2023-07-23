حماس تحسم موقفها من المشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل بالقاهرة





وتابع: "نحن ذاهبون وسنقوم بكل ما يمكننا لنجاح الاجتماع"، مشيراً إلى أن "القضية الفلسطينية محور ارتكاز سياسات المنطقة بالكامل وستبقى عنوان المرحلة".



وطالب الحية بـ "رؤية وطنية شاملة لمواجهة الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية"، مشيراً إلى أنه "رغم فاشية الحكومة الصهيونية فلدى شعبنا القوى لمواجهتها بكل السبل".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم الأحد، إن الحركة تلقت دعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل المزمع عقده في الـ 30 من الشهر الجاري في القاهرة.وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر وطني للقوى السياسية والفعاليات الشعبية، في الضفة وغزة، أن هناك حرصاً ورغبة من شعبنا وقواه الشعبية لنجاح اجتماع الأمناء العامين.