تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو
فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، صباح اليوم الأحد، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يونيو/ 2023 .
وجاء تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عقب إعلان السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن موعد صرفها.
يشار إلى أن وزارة التنمية بغزة أعلنت عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية، حيث أن المنتفعين القدامة من المنحة سيصرف لهم شهرين و شهر بدون (يعني مرتين كل ثلاثة شهور).
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وقالت الوزارة: المتتفعون الجدد عدد 27600 يصرف لهم شهر بعد شهر (يعني مرة كل شهرين)، مشيرة إلى أن الصرف ضمن هذه الآليات قابل للتغيير في حال إضافة أسماء جديدة أو غير ذلك.
وحول آليات تحديث بيانات المستفيدين الكترونياً، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6 اضغط هنا.
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