بالتفاصيل: آليات جديدة لصرف المنحة القطرية بغزة.. تعرف عليها



وأوضحت أنه منذ أن بدء العمل بالمنحة القطرية في العام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص هذا العدد ليصل إلى 96 ألف بعد استثناء كلاً من تصاريح العمال في أراضي عام 48، حالات الوفاة، مخالفة المعايير الخاصة بالمنحة القطرية مثال: (مطلقة تزوجت – مواطن حصل على وظيفة الخ..).



وقالت الكحلوت: هذا بالإضافة إلى منتفعي الشؤون، و"موقوف أمم متحدة"، مشيرة إلى أنه خلال الشهور الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.



وفيما يتعلق بالمنحة القطرية خلال العام الجاري 2023، بينت الكحلوت، أنه تم ارسال 132 ألف حالة للاعتماد، وقد تم الموافقة على 66 ألف أسرة(الذين لم يتم الموافقة عليهم سيجدوا مصطلح قيد الدراسة في حسابهم الموحد وهذا يعني عدم المراجعة أو تقديم شكوى وأنه هناك جهود تبذل من أجل إدراجهم).





أما بخصوص الـ66 ألف أسرة المعتمدة أسمائهم فهم موزعين على 14 ألف من منتفعي الشؤون، 42 ألف معتمد نهائي، وهؤلاء تم اخضاعهم ومطابقتهم لمعايير ومحددات الخاصة بالمنحة القطرية وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49.



وذكرت أن تفاصيل كشف 42.300 وكيف وصل العدد إلى 27.700، حيث تم إيقاف 1300 تصاريح عمل داخل أراضي عام 48، تم إيقاف 4000 حالة خارج البلاد.



وأشارت إلى أنه يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموجد الخاص بهم على الحاسوب الحكومي التابع لوزارة الاتصالات، حيث سيظهر لهم الرسالة التالية (معتمد 2023 ولا يوجد رقم جوال) وسيتيح الرابط بتحديث جواله.



وحول آليات الصرف، بينت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، أن المنتفعين القدامي من المنحة القطرية يصرف لهم شهرين و شهر بدون (يعني مرتين كل ثلاثة شهور).



وقالت: المتتفعون الجدد عدد 27600 يصرف لهم شهر بعد شهر (يعني مرة كل شهرين)، مشيرة إلى أن الصرف ضمن هذه الآليات قابل للتغيير في حال إضافة أسماء جديدة أو غير ذلك.



وحول آليات تحديث بيانات المستفيدين الكترونياً، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية.



وقالت الكحلوت: سيتم إطلاق الخدمة ونشر فيديو توضيحي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت لكيفية تحديث البيانات والاطلاع على حالة المواطن (معتمد – مرفوض موضحاً سبب الرفض مع وجود رابط للشكاوى إن كان للمواطن شكوى – غير مسجل ويتيح الرابط تحديث للمواطنين بياناتهم مع ضرورة أن يعلم المواطن أن تسجيله لا يعني قبول الطلب والإدراج ضمن كشوفات المنحة القطرية).



ودعت الوزارة المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، مشيرة إلى أن يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، عن الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية.وقدّمت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة الكحلوت في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، شرحاً حول المنحة القطرية للقطاع.