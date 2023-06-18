مصدر سياسي إسرائيلي: إيرادات حقل الغاز ستذهب للسلطة.. وغزة لن تستفيد إلا بهذه الحالة

وأضافت القناة نقلاً عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، بأن غزة لن تستفيد من المشروع "طالما لم يتم حل قضية الأسرى والمفقودين"، وفق تعبيره.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز صباح اليوم الأحد، للجهات المعنية لتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة "غزة مارين".





وقال مكتب نتنياهو: إن هذا القرار جاء في إطار المفاوضات الجارية حالياً بين الجهات الثلاثة المعنية (إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية).



