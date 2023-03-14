الدعليس لعائلة الطفل الحوراني: جاهزون بكل ما نملك ولأبعد الحدود بخصوص علاجه





وكان قال عمار الحوراني، والد الطفل مراد، قال في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن ابنه يعاني حالياً من وضع صعبٍ وهو عبارة عن جثة هامدة داخل المستشفى، مؤكداً أن مكوثه بغزة سيزيد حالته الصحية سوءًا.



