الدعليس لعائلة الطفل الحوراني: جاهزون بكل ما نملك ولأبعد الحدود بخصوص علاجه
زار رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، الطفل مراد الحوراني الذي أصيب بشلل نتيجة خطأ طبي.
وقال الدعليس لأهل الطفل: إن "الحكومة بغزة جاهزة بكل ما تملك ولأبعد الحدود بخصوص علاج الطفل سواء في الداخل أول الخارج".
وأضاف: أن "الحكومة ستقف عند مسؤوليتها تجاه هذه القضية ولجنة التحقيق في وزارة الصحة مازالت مستمرة".
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وكان قال عمار الحوراني، والد الطفل مراد، قال في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن ابنه يعاني حالياً من وضع صعبٍ وهو عبارة عن جثة هامدة داخل المستشفى، مؤكداً أن مكوثه بغزة سيزيد حالته الصحية سوءًا.
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