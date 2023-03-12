شؤون فلسطينية

شاهد: والد الطفل مراد حوراني يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل ما حدث لنجله

شاهد: والد الطفل مراد حوراني يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل ما حدث لنجله
الطفل مراد حوراني
رام الله - دنيا الوطن
قال عمار الحوراني، والد الطفل مراد، إن ابنه يعاني حالياً من وضع صعبٍ وهو عبارة عن جثة هامدة داخل المستشفى، مؤكداً أن مكوثه بغزة سيزيد حالته الصحية سوءًا.

وكشف الحوراني في مقابلة خاصة مع "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، تفاصيل ما حدث لابنه، وقال: "زار وفد طبي المدرسة للاطمئنان على حالة الطلاب بالصف الأول الابتدائي، وبعد الكشف على جميع الطلبة تبين أن لدى مراد مشكلة بإحدى الخصيتين، وأوصى الوفد الطبي بضرورة علاجها من خلال عملية لا تستغرق عشر دقائق".

وتابع الحوراني القول: "حفاظًا على مستقبل ابني، توجهت على الفور لمستشفى الشفاء الطبي، وقمنا بعمل اللازم وتم عرضه على طبيب جراح هناك، وأقرّ الطبيب بإجراء عملية له، وهي غير مستعجلة لكن يفضل إجراؤها لمستقبل الطفل".

وذكر الحوراني أنه "تم عمل الفحوصات له، وبعدها دخل غرفة العمليات وهو يتمتع بصحة جيدة، وبعد العملية على الفور تم نقله لغرفة العناية المكثفة، ودخل بغيبوبة استمرت عشرة أيام، وبعد ذلك تفاجأت بأن ابني لا يرى ولا يتكلم ولا يسمع وهو وفي حالة شلل دماغي".

وأوضح الحوراني بأن الأطباء قالوا له بأن هناك لجان تقوم بإجراء تحقيق، ولا يمكن أن يتحدثوا عن تفاصيل أخرى، سوى أنه حدث معه ثقل بضربات القلب أدى إلى هذا الشلل، ولجنة التحقيق سوف تقرر تفاصيل ما جرى".

 وأشار الحوراني إلى أنه" جلس مع وكيل الوزارة بغزة وأقر أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات، وسيتم اطلاعنا على النتائج في الفترة المقبلة، ووعدوا ببذل كافة الجهود لتحويل الطفل للعلاج في المستشفيات المتقدمة، وبالأمس هاتفته وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة وتكفلت بعلاج الطفل حتى الشفاء التام".

وناشد الحوراني الرئيس محمود عباس، بإنقاذ حياة طفله، والسماح له العلاج بالخارج، لـ "أن بقاءه في قطاع غزة سيزيد من حالته الصحية سوءًا".

 

وأصدرت وزارة الصحة بغزة، أمس السبت، بيانًا توضيحًيا بشأن الحالة الصحية للطفل الحوراني، الذي تعرض لـ "حدث استثنائي خلال عملية جراحية أدت لمضاعفات".

وقالت الوزارة: إنها "تتابع الحالة الصحية للطفل الحوراني عقب حدث استثنائي تعرض له خلال العملية الجراحية التي أجريت له في مجمع الشفاء الطبي مما أدى إلى توقف مفاجئ للقلب، الأمر الذي استدعى دخوله للعناية المركزة، ومن ثم تحويل الطفل للعلاج بالخارج لإعطاء فرصة لعلاج الحالة".

وأضافت: بعد عودة الطفل إلى قطاع غزة تم إدخال الطفل إلى مستشفى حمد للتأهيل بغزة، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على ملابسات إجراء العملية الجراحية وتحديد مسببات ما لحق به من مضاعفات.

وختمت الوزارة بيانها: إننا إذ نشاطر ذويه الألم، فإننا نؤكد على وقوفنا أمام مسؤولياتنا القانونية والإدارية والأدبية تجاه الحالة بما في ذلك تذليل كافة العقبات لإتمام رحلة الشفاء داخل وخارج قطاع غزة.

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