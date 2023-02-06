الاحتلال يتخذ قرارًا بشأن العمال الفلسطينيين في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارًا بشأن العمال الفلسطينين في مدينة أريحا عقب أحداث مخيم عقبة جبر، فجرًا.ووفقًا لما نقلته القناة (14) الإسرائيلية، فإنه بعد اغتيال المسلحين في عقبة جبر، تم منع دخول العمال الفلسطينيين من أريحا إلى مستوطنات الأغوار خوفا من تنفيذ هجمات انتقامية.وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستشهاد خمسة فلسطينيين في المخيم، بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اغتيال عدد من الشبان داخل المخيم.ونقل شهود عيان لقناة (الميادين)، أن أهالي المخيم لم يعثروا على جثامين الشهداء، وسط مخاوف من احتجازها من قبل قوات الاحتلال.واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، فجراً، بقوات كبيرة، ونفذت حملة اعتقالات في المخيم.