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شؤون فلسطينية

الاحتلال يزعم اغتيال مقاومين بمخيم عقبة جبر بأريحا

الاحتلال يزعم اغتيال مقاومين بمخيم عقبة جبر بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الإثنين، إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستشهاد سبعة فلسطينيين في المخيم، بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اغتيال عدد من الشبان داخل المخيم.

ونقل شهود عيان لقناة (الميادين)، أن أهالي المخيم لم يعثروا على جثامين الشهداء، وسط مخاوف من احتجازها من قبل قوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، فجراً، بقوات كبيرة، ونفذت حملة اعتقالات في المخيم.


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