الدفاع المدني يصدر تحذيرات للمواطنين بشأن المنخفض الجوي القادم



وطالبت المواطنين تقنين التحرك بالمركبات خلال هطول الأمطار الغزيرة ومراعاة عدم اجتياز تجمعات المياه ومناطق تشكل السيول.



وأهابت المواطنين بطلب المساعدة من الطواقم الميدانية خلال الاتصال المبكر على أرقام الطوارى: الدفاع المدني: 102، الشرطة: 100 الهلال الأحمر: 101.





رام الله - دنيا الوطنحذر الدفاع المدني المواطنين من منخفض جوي عميق ماطر مصحوب بهبات رياح شديدة السرعة يبدأ صباح غد الإثنين ويستمر حتى مساء الأربعاء.ودعا الدفاع المدني في بيان له، اليوم الأحد، المواطنين للتقيد بمجموعة من التعليمات، أبرزها تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير ويعرض سلامة الناس وممتلكاتهم للخطر (لوحات إعلانية، خزانات مياه فارغة، ألواح شمسية قوارير ورود على الشرفات).ودعت المواطنين إلى استخدام آمن لوسائل التدفئة وتسخين المياه وتجنب الأحمال الزائدة (لمنع التماس الكهربائي)، وتهوية المنزل على فترات لتجنب حالات الاختناق لمستخدمي التدفئة بالغاز والكاز والحطب ومراقبتها وعدم تركها مشتعلة خلال ساعات النوم.