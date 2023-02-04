تفاصيل المنخفض الجوي وحالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا يكون الجو، اليوم السبت، باردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.







هذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة في ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ ساعة، والبحر مائج.والاثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ ساعة، والبحر مائج.ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة، والبحر مائجا.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.