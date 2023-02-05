أول تعليق من حركة الجهاد الإسلامي على اعتقال القيادي خضر عدنان

علّقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي البارز في الحركة، خضر عدنان فجر اليوم، عقب اقتحام منزله في مدينة جنين.





وقالت الحركة إن "إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على استهداف واعتقال قادة ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين فجر اليوم هو محاولة صهيونية بائسة للتأثير على إرادة شعبنا وصمود المجاهدين وعزيمتهم".





وتابعت الحركة في بيان لها أن: "اعتقال القائد الشيخ خضر عدنان والقائد خالد غوادرة، وعدد من إخوانهم وأبناء شعبنا، يعكس مدى التخبط والضغط الذي يلاحق حكومة الاحتلال الفاشية، جراء تصاعد انتفاضة شعبنا في القدس والضفة المحتلة".

وأكملت: "لقد شكّل الشيخ خضر عدنان وإخوانه المجاهدون حالة وعي متجددة، وجذوة اشتباك مشتعلة في وجه الاحتلال، ونستذكر دوره الطليعي في معارك الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال والتي كانت محطات راسخة في تسجيل جولات انتصار لأسرانا وشعبنا".





وأكدت الحركة في بيانها أنه: "رغم هذه الهجمة الاحتلالية المسعورة بحق شعبنا ورموزنا وكوادرنا لن يستطيع العدو إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة، وكلما تمادى الاحتلال في عدوانه سيزيد ذلك من صمودنا أكثر، واستمرارنا في جهادنا حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا".





وقد أعلنت زوجة القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان شروعه بالإضراب عن الطعام فور اعتقاله من منزله فجر اليوم.

رام الله - دنيا الوطن