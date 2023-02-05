وسط اندلاع اشتباكات.. الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان













رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، مدينة جنين، واعتقلت القيادي البارز في حركة الجهاد، خضر عدنان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين داخل المدينة.بدوره، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.وتواصلت المواجهات الليلية مع في بعض المناطق، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة، اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، بينهم قيادات من حركة الجهاد الإسلامي.وفق (عرب 48).واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في محافظات الضفة، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات والعبث بمحتويات منازلهم.واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه جنين ومخيمها.وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب "مقاومونا تصدوا لقوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة عجة جنوب مدينة جنين، واستهدفوها بإطلاق النار المباشر وبعبوة ناسفة محلية الصنع".يأتي ذلك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر عدنان، بعد اقتحام منزله في بلدة عرابة، كما اعتقلت القوات الشاب خالد غوادوة من بلدة بير الباشا، فيما اقتحمت القوات بلدات برقين، ويعبد، وقباطية قضاء جنين.وأفاد شهود عيان من بلدة عرابة، أن قوات الاحتلال اعتدت على خضر عدنان بشكل وحشي أثناء اعتقاله.وطالت الاعتقالات حمودي الصابر، وعبود الصابر من بلدة عجة قضاء جنين، وإبراهيم الزبيدي من مخيم الجلزون قضاء رام الله، وأمين ثوابتة من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.واعتقلت قوات الاحتلال الفتيين يوسف الجعبري ومالك السلايمة من حي الشيخ عنبر في بلدة الطور.