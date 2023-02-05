القواسمي: قرارات القيادة الفلسطينية دخلت حيز التنفيذ ولا تراجع عنها



وأضاف، أن "القرارات التي اتُخذت لا تراجع عنها ودخلت حيز التنفيذ سواء ما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل أو على صعيد التوجه إلى المؤسسات الدولية في ظل عدم وجود جدوى من استمرار الوضع الراهن كما هو".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير أسامة القواسمي، إن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رفضت بشكل مطلق الضغوط التي مورست عليها للتراجع عن الإجراءات التي اتخذت حول العلاقة مع إسرائيل، ومن ضمنها وقف التنسيق الأمني.وشدد القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، على أهمية مواقف الدول الشقيقة المساندة لموقف القيادة في سعيها للحصول على حقوق شعبنا.