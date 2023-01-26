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شؤون فلسطينية

مصدر لـ "دنيا الوطن": القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

مصدر لـ "دنيا الوطن": القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن القيادة الفلسطينية اتخذت قراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، رداً على جريمة الاحتلال في جنين.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات وإجراءات عملية للرد على جريمة الاحتلال، مؤكداً أنها ستعيد النظر في بعض القضايا الخاصة مع الاحتلال.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، توفيق الطيراوي، عقب على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين والتي راح ضحيتها عشرة شهداء من صباح اليوم الخميس، والعديد من الإصابات.

وقال الطيراوي في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن "القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات حاسمة باعتقادي وهو المطلوب في ظل وجود القتل والبطش والهدم، والمطلوب الآن قرارات فعلية وإجراءات باتجاه الاحتلال، هناك مجموعة من القرارات يجب أن تتخذ".

وأضاف: "نحن بحاجة الآن إلى قرار فعلي بإجراء حاسم وهام، والأخوة العرب دائما يقومون بالضغط علينا أي المقتول المسلوب أرضه، يجب الضغط على الإسرائيليين وليس على الفلسطينيين".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، أكد أن القيادة الفلسطينية، ستعلن مساء اليوم عن سلسلة إجراءات وقرارات هامة.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية منذ صباح اليوم، على إثر الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين ستعلن القيادة مساء اليوم عن سلسلة إجراءات وقرارات هامة".

وأعلن الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على شهداء جنين.

وكان (تلفزيون فلسطين)، قد أفاد بأن الرئيس عباس ترأس اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية، عقب الأحداث التي شهدها مخيم جنين، صباح اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، أكد أن ما ارتكبه الاحتلال من جريمة في مخيم جنين لن يمر مرور الكرام.

وقال سلمي في حديث خاص لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الخميس، أن جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، مؤكداً أن الاحتلال سيدفع الثمن جراء هذه الجريمة.

ولفت إلى أن ما حدث بمثابة جريمة مكتملة الأركان من قبل الاحتلال تهدف لقتل الشعب الفلسطيني وقتل روح المقاومة في الضفة الغربية.

وارتفعت حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح إلى عشرة شهداء بينهم سيدة مسنة.

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