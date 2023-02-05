رام الله: اتحاد المعلمين يؤكد استمرار العملية التعلمية بشكلها الطبيعي

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، استمرار العملية التعليمية بشكلها الطبيعي بعد تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة سابقا.وبين ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد، أن الاتفاق الوحيد الذي لم يتم تنفيذه كان مرهونا باستقرار الوضع المالي للحكومة.وشدد أمين عام اتحاد المعلمين على أن اتحاد المعلمين يقف إلى جانب الحكومة ولا يمكن أن يتجرد من هذا الواقع الذي يطال كل الموظفين.