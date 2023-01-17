فيديو الجندي منغستو.. قيادي بـ (حماس) يكشف هدف رسالة كتائب القسام

من جهته، أكد الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، أن "الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى كتائب القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة".





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن المقاومة قادرة على الإفراج عن أسرانا، وأثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات"، مشددا على أن الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة.





وأضاف: أن ما نشرته كتائب القسام من تسجيل مصور للجندي منغستو "يؤكد جدية القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل".





وبيّن المتحدث باسم حماس، أن "حالة من المماطلة والتسويف تمارسها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتضليل المتعمد من قادة الاحتلال للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم".