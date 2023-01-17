فيديو الجندي منغستو.. قيادي بـ (حماس) يكشف هدف رسالة كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن المقطع الذي نشرته كتائب القسام، للجندي منغستو، "يؤكد أن حماس جادة في نيتها عقد صفقة تبادل سريعة للأسرى".
وأضاف مرداوي في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، أن "فيديو منغستو هو رسالة من كتائب القسام لتركيبة الكيان الجديدة العسكرية والسياسية، أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى".
وتابع :"فيديو منغستو يؤكد أن الجنود الصهاينة لا يزالوا في قبضة كتائب القسام، وكل عمليات التحايل على الجمهور الصهويني لم تنطل على أحد".
وشدد القيادي في حماس على أن حركته "ستبذل قصار جهدها من أجل أن يتم إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، من دون أي تهاون تجاه قضيتهم".
أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن المقطع الذي نشرته كتائب القسام، للجندي منغستو، "يؤكد أن حماس جادة في نيتها عقد صفقة تبادل سريعة للأسرى".
وأضاف مرداوي في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، أن "فيديو منغستو هو رسالة من كتائب القسام لتركيبة الكيان الجديدة العسكرية والسياسية، أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى".
وتابع :"فيديو منغستو يؤكد أن الجنود الصهاينة لا يزالوا في قبضة كتائب القسام، وكل عمليات التحايل على الجمهور الصهويني لم تنطل على أحد".
وشدد القيادي في حماس على أن حركته "ستبذل قصار جهدها من أجل أن يتم إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، من دون أي تهاون تجاه قضيتهم".
من جهته، أكد الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، أن "الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى كتائب القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة".
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن المقاومة قادرة على الإفراج عن أسرانا، وأثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات"، مشددا على أن الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة.
وأضاف: أن ما نشرته كتائب القسام من تسجيل مصور للجندي منغستو "يؤكد جدية القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل".
وبيّن المتحدث باسم حماس، أن "حالة من المماطلة والتسويف تمارسها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتضليل المتعمد من قادة الاحتلال للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم".
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