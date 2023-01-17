شؤون فلسطينية

"مصداقية الفيديو معقولة".. استمرار ردود الفعل الإسرائيلية بشأن مقطع منغستو

"مصداقية الفيديو معقولة".. استمرار ردود الفعل الإسرائيلية بشأن مقطع منغستو
أفرها منغستو
رام الله - دنيا الوطن
علّقت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، على مقطع الفيديو الذي بثّته كتائب القسام، أمس، والذي يتضن رسالة مقتضبة من الجندي الأسير لديها أفرها منغستو.

ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فقد قال المتحدث باسم الجيش ران كوخاف: "فيما يتعلق بالفيديو الذي نشرته حماس لمنغسيتو، في المنظومة الأمنية كلها فحصوا خلال الساعات الماضية مستوى مصداقية الفيديو - نقدر أن مستوى مصداقيته معقول".

وتابع:"لا يمكنني تأكيد أو نفي مستوى مصداقية فيديو منغسيتو، حماس تنفذ محاولة خبيثة للضغط علينا".

اقرأ أيضًا: شاهد: كتائب القسام تعرض رسالة مصورة للجندي الأسير لديها أفرها منغستو

وأكمل: "تقوم حركة حماس باستخدام ساخر وغير مناسب لقضية منغسيتو، وفي رأيي أنها تنتهج أسلوبا غير قانونيا ولا يمت للقيم، وللأخلاق وللإنسانية، كونها تحتجز إسرائيليًا بشكل غير قانوني ومخالف للأخلاق ومخالف للقانون الدولي".

بدوره، قال شقيق منغسيتو لهيئة البث الإسرائيلية (كان): "لقد تغير منغسيتو 180 درجة، حتى أنني لم أتعرف على صوته كثيرًا، يبدو معزولا وخائفا - في الوقت الحالي لم نتلق تحديثًا رسميًا من الحكومة حول الأمر، كنا نعتقد دائمًا أنه على قيد الحياة وهذا الفيديو دليل على ذلك".

طالع: ماذا قالت عائلة الجندي منغستو بعد نشر مقطعًا مصورًا لنجلها؟

وكانت كتائب القسام قد عرضت، أمس، رسالة مصورة للجندي الأسير لديها "أفرها منغستو"، مؤكدةً "فشل رئيس الأركان أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته".

وتساءل منغستو في رسالته: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي؟ بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم"؟، مضيفًا: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا"؟

أخبار ذات صلة

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

فيديو الجندي منغستو.. قيادي بـ (حماس) يكشف هدف رسالة كتائب القسام

فيديو الجندي منغستو.. قيادي بـ (حماس) يكشف هدف رسالة كتائب القسام

بمشاركة الرئيس عباس.. أعمال القمة الثلاثية تنطلق اليوم في القاهرة

بمشاركة الرئيس عباس.. أعمال القمة الثلاثية تنطلق اليوم في القاهرة

الكشف عن موعد صرف الدفعة النقدية الخامسة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة

الكشف عن موعد صرف الدفعة النقدية الخامسة للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

&quot;مصداقية الفيديو معقولة&quot;.. استمرار ردود الفعل الإسرائيلية بشأن مقطع منغستو

"مصداقية الفيديو معقولة".. استمرار ردود الفعل الإسرائيلية بشأن مقطع منغستو

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

مصرع شاب جراء حادث سير وسط قطاع غزة

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بالأسماء.. كشف &quot;التنسيقات المصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

بالأسماء.. كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمحكمة العدل وترفض عقوبات إسرائيل على شعبنا

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لمحكمة العدل وترفض عقوبات إسرائيل على شعبنا

&quot;الشعبيّة&quot; تنعى الطفل عمر الخمور وتحذّر من تصعيد الاحتلال

"الشعبيّة" تنعى الطفل عمر الخمور وتحذّر من تصعيد الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

بالفيديو: أكاديمية آدم تعقد يومًا دراسيًا لأخصائيات التجميل والعناية بالبشرة بغزة

بالفيديو: أكاديمية آدم تعقد يومًا دراسيًا لأخصائيات التجميل والعناية بالبشرة بغزة

غزة: &quot;المتقاعدين العسكريين&quot; يطالبون بصرف حقوقهم العالقة منذ سنوات

غزة: "المتقاعدين العسكريين" يطالبون بصرف حقوقهم العالقة منذ سنوات

نقابة المحامين بغزة: قررنا التصدي لأحكام استهدفت النقابة وتعليق العمل الأربعاء

نقابة المحامين بغزة: قررنا التصدي لأحكام استهدفت النقابة وتعليق العمل الأربعاء

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

منوعات

ياسمين عز تثير الجدل من جديد في برنامجها (كلام الناس)

ياسمين عز تثير الجدل من جديد في برنامجها (كلام الناس)

مذيعة مصرية تنهار بالبكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

مذيعة مصرية تنهار بالبكاء على الهواء مباشرة لهذا السبب

نوال الزغبي تعلق على منعها لـ لطيفة من الغناء بحفل (تريو نايت)

نوال الزغبي تعلق على منعها لـ لطيفة من الغناء بحفل (تريو نايت)

أصالة نصري تعلن موعد ومكان حفلتها القادمة في دبي

أصالة نصري تعلن موعد ومكان حفلتها القادمة في دبي

كيف أحيّتْ إيمي سمير غانم ذكرى ميلاد والدها؟

كيف أحيّتْ إيمي سمير غانم ذكرى ميلاد والدها؟

موعد الحكم على حسن شاكوش بقضية الإساءة للإعلامية ريهام سعيد

موعد الحكم على حسن شاكوش بقضية الإساءة للإعلامية ريهام سعيد

فنان سوري مشهور يكشف حقيقة أنباء اعتزاله العمل الفني

فنان سوري مشهور يكشف حقيقة أنباء اعتزاله العمل الفني

شاهد: نادين نسيب نجيم في أحدث إطلالة لها

شاهد: نادين نسيب نجيم في أحدث إطلالة لها

بفيديو كوميدي.. ياسمين عبد العزير تحتفل بعيد ميلادها والعوضي يتغزل &quot;حبيبتي&quot;

بفيديو كوميدي.. ياسمين عبد العزير تحتفل بعيد ميلادها والعوضي يتغزل "حبيبتي"

بالصور: ساحرة شاكيرا تُغرق (تويتر) بالتغريدات.. ما القضية؟

بالصور: ساحرة شاكيرا تُغرق (تويتر) بالتغريدات.. ما القضية؟

عربي

الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

الرجوب يُطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على آخر المستجدات السياسية

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان المركزي.. وفد قضائي أوروبي يباشر تحقيقاته بشأن رياض سلامة

العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

العاهل الأردني يطالب بإعادة تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

تطرقا لاتفاق المصالحة.. تفاصيل لقاء الرجوب مع رئيس مجلس الأمة الجزائري

تطرقا لاتفاق المصالحة.. تفاصيل لقاء الرجوب مع رئيس مجلس الأمة الجزائري