"مصداقية الفيديو معقولة".. استمرار ردود الفعل الإسرائيلية بشأن مقطع منغستو









وكانت كتائب القسام قد عرضت، أمس، رسالة مصورة للجندي الأسير لديها "أفرها منغستو"، مؤكدةً "فشل رئيس الأركان أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته".



وتساءل منغستو في رسالته: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي؟ بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم"؟، مضيفًا: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا"؟

طالع: ماذا قالت عائلة الجندي منغستو بعد نشر مقطعًا مصورًا لنجلها؟ وكانت كتائب القسام قد عرضت، أمس، رسالة مصورة للجندي الأسير لديها "أفرها منغستو"، مؤكدةً "فشل رئيس الأركان أفيف كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته".وتساءل منغستو في رسالته: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي؟ بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم"؟، مضيفًا: "أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا"؟

رام الله - دنيا الوطنعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، على مقطع الفيديو الذي بثّته كتائب القسام، أمس، والذي يتضن رسالة مقتضبة من الجندي الأسير لديها أفرها منغستو.ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال، فقد قال المتحدث باسم الجيش ران كوخاف: "فيما يتعلق بالفيديو الذي نشرته حماس لمنغسيتو، في المنظومة الأمنية كلها فحصوا خلال الساعات الماضية مستوى مصداقية الفيديو - نقدر أن مستوى مصداقيته معقول".وتابع:"لا يمكنني تأكيد أو نفي مستوى مصداقية فيديو منغسيتو، حماس تنفذ محاولة خبيثة للضغط علينا".اقرأ أيضًا:وأكمل: "تقوم حركة حماس باستخدام ساخر وغير مناسب لقضية منغسيتو، وفي رأيي أنها تنتهج أسلوبا غير قانونيا ولا يمت للقيم، وللأخلاق وللإنسانية، كونها تحتجز إسرائيليًا بشكل غير قانوني ومخالف للأخلاق ومخالف للقانون الدولي".بدوره، قال شقيق منغسيتو لهيئة البث الإسرائيلية (كان): "لقد تغير منغسيتو 180 درجة، حتى أنني لم أتعرف على صوته كثيرًا، يبدو معزولا وخائفا - في الوقت الحالي لم نتلق تحديثًا رسميًا من الحكومة حول الأمر، كنا نعتقد دائمًا أنه على قيد الحياة وهذا الفيديو دليل على ذلك".