مساعٍ إسرائيلية لزيادة عدد المعارضين للاقتراح الفلسطيني بالأمم المتحدة
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء الجمعة، عن مساعي إسرائيل لزيادة عدد المعارضين لاقتراح فلسطيني في الأمم المتحدة حول ماهية احتلال الضفة الغربية والقدس.
ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإنه المتوقع أن تصوت جمعية الأمم المتحدة في الأيام المقبلة على تقديم طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن سلوك الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من الأغلبية التلقائية المتوقعة للاقتراح الفلسطيني إلا أن إسرائيل حاول توسيع قائمة الدول التي ستعارض هذه الخطوة".
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الجدير بالذكر أن فلسطين قدمت مقترحًا للأمم المتحدة بشأن مشروع قانون حول ماهية احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس، ومن المتوقع التصويت عليه من قبل الأمم المتحدة الفترة المقبلة.
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