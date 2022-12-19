صحيفة: مساعٍ إسرائيلية وأمريكية لمنع قرار فلسطيني بشأن (أونروا) في الأمم المتحدة



وبحسب صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستقدم اقتراحًا يهدف إلى ضمان تمويل أنشطة (أونروا) من الميزانية من عقد اجتماع سنوي لجمع التبرعات من دول العالم بشكل منتظم، وتقديم شرحًا حول وضعها ووضع اللاجئين الفلسطينيين في كل مرة.



وتقدر تكلفة عمليات (أونروا) بمليار ونصف دولار فالعام الواحد، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.



ووفقًا للصحيفة، فإن هناك قلقًا إسرائيليًا في حال تمرير القرار بأنه لن يكون عنه رجعة، خاصة وأن هناك أغلبية تلقائية ضدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان سويًا لمحاولة نسف وإحباط مبادرة في الأمم المتحدة لتغيير آلية تمويل (أونروا).