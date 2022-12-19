دولي

صحيفة: مساعٍ إسرائيلية وأمريكية لمنع قرار فلسطيني بشأن (أونروا) في الأمم المتحدة

صحيفة: مساعٍ إسرائيلية وأمريكية لمنع قرار فلسطيني بشأن (أونروا) في الأمم المتحدة
الرئيس عباس بالأمم المتحدة 2022
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان سويًا لمحاولة نسف وإحباط مبادرة في الأمم المتحدة لتغيير آلية تمويل (أونروا). 

وبحسب صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية ستقدم اقتراحًا يهدف إلى ضمان تمويل أنشطة (أونروا) من الميزانية من عقد اجتماع سنوي لجمع التبرعات من دول العالم بشكل منتظم، وتقديم شرحًا حول وضعها ووضع اللاجئين الفلسطينيين في كل مرة. 

وتقدر تكلفة عمليات (أونروا) بمليار ونصف دولار فالعام الواحد، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية. 

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك قلقًا إسرائيليًا في حال تمرير القرار بأنه لن يكون عنه رجعة، خاصة وأن هناك أغلبية تلقائية ضدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

ليبرمان يواصل هجومه على نتنياهو

ليبرمان يواصل هجومه على نتنياهو

فيديو.. قتلى في حادث إطلاق نار بكندا

فيديو.. قتلى في حادث إطلاق نار بكندا

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيض سقف أسعار الغاز

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيض سقف أسعار الغاز

إعلام إسرائيلي: الجيش يواجه تهديدًا استراتيجيًا بشأن الضباط والجنود

إعلام إسرائيلي: الجيش يواجه تهديدًا استراتيجيًا بشأن الضباط والجنود

جيش الاحتلال يتعرض لاختراقٍ جديد في قاعدته بالنقب

جيش الاحتلال يتعرض لاختراقٍ جديد في قاعدته بالنقب

روسيا تُوضح آخر تطورات حربها ضد أوكرانيا

روسيا تُوضح آخر تطورات حربها ضد أوكرانيا

هرتسوغ: إسرائيل متخوفة من هذا الأمر

هرتسوغ: إسرائيل متخوفة من هذا الأمر

(شاباك) يحقّق في طرد مشبوه وصل إلى &#34;لبيد&#34; وهذا ما يحتويه

(شاباك) يحقّق في طرد مشبوه وصل إلى "لبيد" وهذا ما يحتويه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

فتح باب الترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير &#34;الحروب&#34;

استمرار تدهور الوضع الصحيّ للأسير "الحروب"

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

مواطنو بيت لحم ينتزعون قرارًا بوقف استيلاء الاحتلال على أرضهم

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

الاحتلال يصوّر منشآت وطرقًا ترابية في طوباس

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد حسب التوقيت الغربي

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس عيد الميلاد حسب التوقيت الغربي

الأسير أمجد الأشقر من طولكرم حراً بعد أربع سنوات من الأسر

الأسير أمجد الأشقر من طولكرم حراً بعد أربع سنوات من الأسر

حماس: اقتحام الأقصى لن يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه وسيفشل بتمرير مخططاته

حماس: اقتحام الأقصى لن يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه وسيفشل بتمرير مخططاته

الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال حملة مداهمات في الضفة

الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا خلال حملة مداهمات في الضفة

منوعات

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

فنانون يشاركون صورهم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

بالفيديو: ماذا ردّ الممثل معتصم النهار على منتقدي (صالون زهرة 2)

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تفجّر مفاجآت لجمهورها بالتعاون مع حسام حبيب

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بالفيديو: لهذا السبب.. الإعلامية مفيدة شيحة تشن هجوماً على نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

بعد الهزيمة.. إليسا تعلن دعمها للمنتخب الفرنسي وتُثني على أداء اللاعب مبابي

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

الفنان محمد حماقي يعلن قرارًا مفاجئ بعد حصول الأرجنتين على كأس العالم

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

آخر استعدادات ويجز قبل الغناء في حفل ختام كأس العالم 2022

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

سهر الصايغ تحيي الذكرى الثالثة لوفاة والدها برسالة مؤثرة

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

محمد حماقي يشعل ليل دبي بحفل كامل العدد

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا... وخلاف حاد بينهما

عربي

&#34;الأورومتوسطي&#34; يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

"الأورومتوسطي" يدين الحكم بإعدام 16 شخصًا من قبل جماعة الحوثي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

"التعاون الإسلامي" تعرب عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

الرئيس عباس يهنئ تميم بن حمد بنجاح مونديال قطر

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية

البرلمان العربي يطالب بإعداد ميثاق مشترك للنهوض باللغة العربية