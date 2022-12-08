الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. تقدم في المفاوضات بين ليكود وشاس





إقرأ أيضاً.. قُبيل تشكيل الحكومة.. نتنياهو يسعى لتمرير قوانين بصورة خاطفة

ويأتي هذا التطور قبل ثلاثة أيام من انقضاء التفويض الممنوح لرئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



من جهة أخرى تواجه المفاوضات مع حزب (يهادوت هاتوراة)، صعوبات نظرا لأنه بقيت مطروحة للبحث عدة مسائل خلافية.



ويشهد حزب (ليكود) نوعًا من التوتر الداخلي بسبب خلافات حول توزيع المناصب الوزارية.



وتشير الدلائل إلى أن رئاسة (كنيست) ستعرض على النائب من (ليكود)، دافيد أمسالم، وأن وزارة البنى التحتية ستسند ليسرائيل كاتس.

ويأتي هذا التطور قبل ثلاثة أيام من انقضاء التفويض الممنوح لرئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.من جهة أخرى تواجه المفاوضات مع حزب (يهادوت هاتوراة)، صعوبات نظرا لأنه بقيت مطروحة للبحث عدة مسائل خلافية.ويشهد حزب (ليكود) نوعًا من التوتر الداخلي بسبب خلافات حول توزيع المناصب الوزارية.وتشير الدلائل إلى أن رئاسة (كنيست) ستعرض على النائب من (ليكود)، دافيد أمسالم، وأن وزارة البنى التحتية ستسند ليسرائيل كاتس.

في إطار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الخميس، بأنه تم الليلة الماضية التوصل، إلى اتفاق بين حزبي (ليكود) و(شاس).وينص هذا الاتفاق، على إسناد وزارتي الداخلية والصحة إلى رئيس (شاس)، أريه درعي خلال النصف الأول من ولاية الحكومة الجديدة، على أن يشغل في النصف الثاني وزارة المالية.ويقضي الاتفاق أيضا بتولي (شاس) حقيبتي الخدمات الدينية والرفاه والأمن الاجتماعي.