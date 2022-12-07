قُبيل تشكيل الحكومة.. نتنياهو يسعى لتمرير قوانين بصورة خاطفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن زعيم حزب (الليكود) والرئيس المكلف بنيامين نتنياهو حاول تمرير قوانين تشريعية قُبيل الإعلان النهائي لتشكيل الحكوة الإسرائيلية.وبحسب (الفناة 12) الإسرائيلية، فإن نتنياهو حاول تمرير قوانين تشريعية، لافتةً إلى أنه: "سيسعى إلى سن قوانين في عملية تشريعية خاطفة، وسيتم خلالها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيرًا".ووفقاً للقناة هفإن ناك قانون آخر سيتم سنّه بشكل خاطف، يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها (كنيست).