مساعٍ للتوصل لاتفاق ترسيم الحدود.. شركة "انرجيان" تبدأ باختبار عمل منصة "كاريش" اليوم





ومن المتوقع أن تبدأ شركة "انرجيان" لتنقيب الغاز والنفط اليوم الاحد باختبار عمل منصة "كاريش" من خلال توصيل الغاز من اليابسة إليها.



وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ (كنيست)، رام بن براك، إن "الاتفاق المتبلور سيخدم مصالح كلا الطرفين وبالأخص الطرف الإسرائيلي"، وفق زعمه.





وأعرب عن أمله أن يتراجع الجانب اللبناني عن تحفظاته الواردة في مسودة الوسيط الأميركي.





ونقلت (مكان) عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" قوله، إلى أنه كان من الممكن القيام بهذه الخطوة قبل حوالي شهر، إلا أن عراقيل لوجيستية منعت ذلك وليس مسائل أمنية او المفاوضات حول ملف الترسيم.



وكان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قال أمس إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في فترة بضعة أيام، ولكن التوقيع عليه يستدعي وقتا أطول.





وأكد أن الجانب اللبناني يدرك أنه إذا تعرضت إسرائيل لأي هجوم فإن "الرد الإسرائيلي سيكون حازمًا صارمًا".



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية، (مكان)، اليوم الأحد، باستمرار المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية.