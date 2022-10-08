مسودات جديدة لاتفاق ترسيم الحدود.. وغانتس يهدد بتدمير لبنان

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه من المتوقع أن تبدأ إسرائيل باختبار عمل منصة كاريش للغاز غداً الاثنين، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق رسمي حتى اللحظة مع الجانب اللبناني.وأوضحت (قناة كان) أنه من المتوقع أن يبدأ اختبار عمل منصة الغاز "كاريش" غدًا وهي الخطوة الأخيرة على طريق إنتاج الغاز منها.ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن صعوبات لوجستية حالت دون التحرك في هذه الخطوة بالفعل قبل شهر من الأن.بدورها، قالت (القناة 12) إن القيادة الأمنية الإسرائيلية أجازت لشركة إنيرجي بدء فحص إمكانية تشغيل حقل كاريش للغاز، على الرغم من عدم وجود اتفاق مع لبنان، أو تطورات إيجابية حتى اللحظة.وأشار القناة إلى أن جيش الاحتلال دخل في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع مع لبنان، وعقب التحذيرات المختلفة على لسان المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.من جانبه، هدد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالرد بقوة على أي خطوة أو عمل من قبل حزب الله اللبناني تجاه حقل كاريش، مبيناً أن الضرر سيعم كافة لبنان.في ذات السياق، نقل مراسل موقع (أكسيوس) عن مسؤول أميركي بارز القول، إنه تم إحراز تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.وأضاف المسؤول الأميركي أنه تم تبادل مسودات جديدة لسد الفجوات باتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.