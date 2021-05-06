مالية غزة: سنحافظ على نسبة الصرف الحالية للرواتب بالأشهر المقبلة وهناك من يتقاضون 80%

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

تعهدت وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، بالمحافظة على نسبة صرف رواتب موظفيها الحالية، 55% وبحد أدنى 1500 شيكل، والسعي لزيادة هذه النسبة، كلما كان هناك زيادة في الإيراد العام.



وقال المتحدث باسم الوزارة بيان بكر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" :"صحيح أن النسبة المعلنة 55%، ولكن مبلغ الحد الأدنى 1500، وهو يرفع نسبة الصرف من 60-65% من إجمالي الرواتب".



وأضاف "من يستفيد من النسبة المعلنة شريحة من الموظفين، وهي أقل بكثير ممن يستفيدون من الحد الأدنى المعمول به"، موضحاً أن ثلثي الموظفين يستفيدون من مبلغ الحد الأدنى، فيما الثلث يستفيد من نسبة الصرف.



ولفت بكر إلى أن مَن راتبه، 2500 شيكل يتقاضى 1500، ومن راتبه 2000 شيكل يتقاضى 1500، مشيراً إلى أن هناك موظفين يأخذون ما يزيد عن 70-80% من قيمة رواتبهم.



وشدد على كونهم يعانون عجزاً شهرياً؛ حيث أن النفقات الشهرية - من رواتب وموازنات تشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية إضافةً لبنود خدماتية أخرى- تفوق ما يتم جبايته من ضرائب وإيرادات مختلفة.



ونوه بكر إلى أنهم خرجوا من عام 2020 بعجز نسبته 23%، بسبب الظروف التي سببتها جائحة (كورونا) المستمرة، متوقعاً أن تتحسن الظروف بشكل أفضل بكثير بعد انحسارها.



وتابع المتحدث باسم وزارة المالية بغزة، :"لو أن أموال المقاصة للبضائع التي تُورد لغزة، يتم تحويلها إلى حساب الإيراد العام للقطاع، لكفتنا وزيادة"، كما قال.



وزاد "هناك عشرات ملايين الشواكل يتم جبايتها عن البضائع التي تدخل غزة، ويدفعها التجار ورجال أعمال القطاع، ويتم تحصيلها في الضفة الغربية، ولا يتم صرف إلا القليل منها على غزة، ولو تم تحويلها لوزارة المالية بالكامل، لكفتنا وحققت اكتفاءً ذاتياً".