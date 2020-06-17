النرويج تُصدر تقريراً بشأن سمك السلمون وعلاقته بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصيد البحري النرويجية، أن السلطات الصينية والنرويجية، توصلتا إلى أن سمك السلمون النرويجي ليس على الأرجح، مصدراً لفيروس (كورونا) الذي ظهر مؤخراً في بكين.وقال وزير الصيد البحري النرويجي، وفق (رويترز) أود إيميل إنجبريجستن، اليوم الأربعاء، إن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا بعد اجتماع بين مسؤولين من الجانبين إلى أن المصدر الأصلي للفيروس، لم يكن الأسماك التي كانت النرويج مصدرها.وقال إنجبريجستن في مؤتمر بالفيديو، شارك فيه صحفيون "يمكننا أن نبدد الغموض" مشيراً إلى إمكانية استئناف صادرات السمك النرويجي إلى الصين.وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت في وقت سابق، بعد تفشي فيروس (كورونا) في أحد أكبر الأسواق للمواد الغذائية في بكين، أنها عثرت على الفيروس على ألواح مخصصة لتقطيع أسماك السلمون في السوق.وقررت الصين بعد ذلك، تعليق استيراد سمك السلمون من الموردين الأوروبيين، ومن بينهم النرويج، بسبب مخاوف من أن الأسماك، قد تكون مرتبطة بانتشار جديد لفيروس (كورونا) في سوق شينفادي ببكين.وقال الطبيب الفلسطيني، الدكتور علي الوعري، المختص في البيوتكنولوجي والأمراض الصدرية، رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة (ووهان) الصينية، في لقاء سابق مع "دنيا الوطن": الفيروس الذي ظهر في سوق اللحوم في بكين، خاص، هو ليس بالفيروس، الذي انتشر في الصين أول مرة، وتم التأكد من ذلك بعد الكشف عن المصابين، ممن كانوا على علاقة بالسوق، ليظهر أن سلالة هذا الفيروس لـ (كورونا) المستجد، جاءت من أوروبا، وليس من الصين، هي نفس السلالة الموجودة حالياً في أوروبا.واستطرد الوعري: اكتشف مصدر الفيروس، عن طريق فحص جميع الأشياء الموجودة في السوق، فوجدوا أن كمية كبيرة من الفيروس موجودة على (خشبة) تقطيع سمك السلمون.استدرك قائلاً: إن السمك لا يحمل فيروس (كورونا)، لا يمكن أن يكون السمك مُصاب بالفيروس وينقله، خاصة السمك، ولكن من الممكن أن يكون السمك كونه مستورداً، كان ملوثاً بهذا الفيروس كأن يكون الشخص الذي قام بتقطيعه أو تغليفه في أوروبا، مصاباً بـ (كورونا) ونقله للسلمون.وأفاد، أن الصين تستورد السمك من أوروبا، وأن السلمون يُصدر مجمداً، وبالتالي درجة الحرارة المنخفضة خلال عملية شحنه ونقله ساعدت على أن يبقى الفيروس نشطاً، وانتشر في الصين عند وصوله.