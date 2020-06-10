شؤون فلسطينية

حمايل رداً على قبها: يريد ذر الرماد في العيون على مخطط حماس الحقيقي

حمايل رداً على قبها: يريد ذر الرماد في العيون على مخطط حماس الحقيقي
توضيحية
خاص دنيا الوطن
ردّ حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح على تصريحات أطلقها القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، والتي هاجم من خلالها السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير.

وكان قبها قال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن التنسيق الأمني لم يتوقف إطلاقاً، وحركة فتح منقسمة على نفسها وغير موحدة في الضفة الغربية، وفق رأيه.

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وقال حمايل في تصريحات لـ "دنيا الوطن": من الواضح أن هناك نهجاً في قيادة حركة حماس بدلا من الوقوف ودعم القيادة ومنظمة التحرير في مواجهة الخطر الإسرائيلي الأمريكي الذي يحدق بالقضية الفلسطينية، تذهب للعمل والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني ومؤسساته التي تجابه الظلم الواقع على الشعب.

وأضاف: فيما يتعلق بموضوع التنسيق الأمني، فإن هذه الروايات  يراد منها خلخلة ثقة المواطن بقيادته، وأعتقد أنها لا تخدم المصالح الفلسطينية، ونترك الحكم للمواطن الفلسطيني، ونؤكد أن التنسيق الأمني متوقف نهائياً وكل الاتفاقيات متوقفة مع دولة الاحتلال.

وأكد الناطق باسم حركة فتح أنه طالما لا يوجد حل من المجتمع الدولي ضد مخططات الضم، أعتقد أن القيادة والشعب سيذهبان للتصدي للاحتلال لحماية ثوابته ومقدساته.

وفيما يتعلق بتصريح قبها بأن فتح غير موحدة في الضفة ومنقسمة على نفسها، قال حمايل: عندما يأتي الموقف الوطني والهم الفلسطيني، فإن فتح بالأزمات تلتف خلف وحول القيادة موحدين أمام الأخطار التي تعصف بالقضية.

وأضاف: هذا الكلام غير صحيح، وقبها يريد ذر الرماد في العيون على المخطط الحقيقي الذي تقوم عليه حركة حماس في الظرف الراهن، من أجل أن تكون بديلة لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية.

وتابع: كان الأجدر بـ "حماس وقبها وهنية والزهار والمصري" أن يكون موقفهم وحدوياً وعليهم قبول مبدأ المصالحة ويعلنون قبولهم بإنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن "حماس لديها مخطط خاص بمصالح حزبية ضيقة لا تنظر لمصالح الشعب الفلسطيني".

وقال الناطق باسم حركة فتح: كان الأجدر بهم أن يقفوا مع شعبهم في غزة والعمل من أجل إنهاء الانقسام وأن يعيش المواطن في غزة بكرامة.

وقال: قبل أن يتكلم قبها عن البلديات، عليه أن يتكلم بأن الانقلاب الذي قامت به حماس عطّل كل المؤسسات والانتخابات، ويتم التعيين بناء على الانتماء الحزبي لحماس فقط.

وفيما يتعلق بفصائل منظمة التحرير، أكد حمايل أن الفصائل موجودة في المنظمة، والقرار في المنظمة يؤخذ بالإجماع وضمن مصلحة الشعب الفلسطيني دون "الكذب والهراء، الذي يحاول البعض تضليل الناس فيه من خلال التصريحات الاعلامية".

وشدد على أن على قبها أن يتذكر أن حركة حماس هي من قمعت الشعب على الحدود عندما ذهبوا إلى مسيرات العودة، وعليه أن يتذكر أن حماس تقمع الحريات حتى على مستوى مجالس الطلبة، حيث لا توجد انتخابات في الجامعات غزة، بينما في الضفة كل الجامعات تسير فيها الانتخابات، وتشارك بها حماس وغيرها من الفصائل.

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