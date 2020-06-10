شؤون فلسطينية

قيادي بـ "حماس" يشن هجوماً حاداً على السلطة: التنسيق الأمني لم يتوقف وفتح منقسمة

قيادي بـ "حماس" يشن هجوماً حاداً على السلطة: التنسيق الأمني لم يتوقف وفتح منقسمة
اجتماع القيادة الفلسطينية - أرشيف
خاص دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، وصفي قبها أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لم ينته، مشيراً إلى أن حركة فتح في الضفة مقسومة على نفسها وليست موحدة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إنه لا يوجد وقف في التنسيق الأمني نهائياً، ويخطئ من يظن أن التنسيق الأمني توقف، فهو لم يتوقف على الإطلاق، وفق تعبيره.

وأضاف قبها: أصبح التنسيق الأمني شيئاً ثابتاً عند فتح والسلطة وأبو مازن، وإعلان الأخير وقف التنسيق الأمني ووقف العمل في الاتفاقيات، فقط لـ "ذر الرماد في العيون"، مشيراً إلى أن "التنسيق الأمني مستمر والاعتقالات مستمرة، كما قال.

وقال: قد يكون وهج التنسيق الأمني قد بهت قليلاً، وأصاب قنوات التواصل الفتور، ولكن لم تنقطع على الإطلاق، لأن السلطة أُنشئت ضمن مهام محددة لها وأهمها، الوظيفة الأمنية وتوفير الأمن للاحتلال والمستوطنين.

وتابع القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية: أن المستوطن عندما يدخل مدن الضفة بدلاً من "نريد أن نسلمه للصليب الأحمر" فهذا هراء، لذلك التنسيق الأمني مستمر والاعتقالات السياسية مستمرة، والأجهزة الأمنية لا زالت تقوم بواجبها الوظيفي، من أجل حماية الاحتلال من محاولات أن تكون هناك مقاومة

وأضاف قبها: عندما يتم قتل عملية السلام جهاراً ونهاراً، ماذا نريد من السلطة، السلطة لخدمة الشعب وإقامة الدولة الفلسطيني، ومن المفروض أن يكون هناك كيان فلسطين وقرار مستقل، أين هذه الاستقلالية على الأرض .

وتابع: ما تقوم به السلطة هو ما تقوم به البلديات وفي إطار خدمات، ومنظمة التحرير هناك فتح فقط، حتى  والشعبية عندما تحاول أن يكون لها موقف يتم معاقبتها بقطع مخصصاتها، أين هذه الفصائل، ولماذا لا تتعامل وفق المصالح الفلسطينية.

وأكد القيادي في حركة حماس، أن في المنظمة مصلحة لشريحة محددة من المتنفذين ومغتصبي القرار، أصحاب الامتيازات سواءً في الاستيراد والتصدير أو التحرك عبر (VIP).

وقال: صائب عريقات قالها بنفسه، سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة ، وطالما أنها سلطة بلا سلطة لماذا نتمسك بها، فيلكن الاحتلال يدفع ثمن احتلاله للأرض الفلسطينية، وليكن هناك مقاومة فلسطينية حقيقية ولتكن كل أشكال المقاومة متاحة.

وأضاف: حتى الآن المسيرات السلمية يسيروها إلى بعض المواقع، ولم ينجحوا مثلما نجحت المقاومة في غزة من تسيير المسيرات نحو الحدود، إن كان هذا الأسلوب من العمل السلمي لا يتقنوه، كيف سيتقنون مقاومة الاحتلال، كيف لهذه السلطة أن تخدم الشعب وتقدم خدمات حقيقية في ظل وجود الاحتلال وسلطة بلا سلطة.

وقال القيادي حركة حماس: إن فتح مقسومة على نفسها، هناك مجموعة المصالح، وهناك مجموعة الامتيازات، ولا بد أن توحد فتح نفسها وتجمع الشتات لها من أجل أن يكون موقفها موحداً.

وتابع: المصالحة بين حركتي فتح وحماس مطلوبة، ولكن مصالحة فتح مع ذاتها مطلوبة، لأنها فصيل مؤثر على الساحة الفلسطينية، وهي تحكم وهي أيضا تتفرد بالقرار الفلسطيني، لذلك لا بد من توحيد الفصيل من أجل موقف فتحاوي موحد لدعم القضايا المصيرية. 

وفيما يتعلق بكيفية مواجهة الفلسطينيين لمخطط الضم، قال قبها: لا يمكن ولا يعقل أن يتصدى الشعب الفلسطيني لمخط الضم، وهو مقسوم على نفسه، ويجب الوحدة والمصالحة من أجل ترتيب البيت الداخلي والالتفاف بجبهة موحدة لمواجهة مخطط الضم.

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