أبو مرزوق لـ"عباس زكي": ردنا إيجابي.. ولكننا في انتظار الرسالة





وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عباس زكي، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" أن الرئيس محمود عباس، لم يوجه أي رسائل للفصائل الفلسطينية، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشدداً على أن هذه الرسالة كانت من مجموعة السلام العربي.وقال: إن هذه المجموعة هي عبارة عن 30 شخصية عربية، تشمل رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، ويحاولون حل بعض الصراعات في الوطن العربي، وأنا جزء من هذه المجموعة.وأضاف: هم أرسلوا رسالة للرئيس عباس، وكل الأمناء العامين ليقولوا: إنه حان الوقت لاستعادة الوحدة، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط الضم.وأكد زكي، أن الرئيس عباس ردّ رداً إيجابياً، وقال إننا جاهزون وجاهزون على الفور، ووضع بأيديهم كل ما يمكن أن يفعلوه من أجل توحيد الصف الفلسطييني، مشدداً على أن الرسالة تم الرد عليها أول أمس من قبل الرئيس عباس.