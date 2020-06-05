شؤون فلسطينية

عباس زكي يكشف تفاصيل رسالة وصلت للرئيس عباس والفصائل بشأن إنهاء الانقسام

عباس زكي يكشف تفاصيل رسالة وصلت للرئيس عباس والفصائل بشأن إنهاء الانقسام
اتفاق القاهرة 2017
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي أن الرئيس محمود عباس لم يوجه أي رسائل للفصائل الفلسطينية، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مشدداً على أن هذه الرسالة كانت من مجموعة السلام العربي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن هذه المجموعة هي عبارة عن 30 شخصية عربية، تشمل رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، ويحاولون حل بعض الصراعات في الوطن العربي، وأنا جزء من هذه المجموعة.

وأضاف: هم أرسلوا رسالة للرئيس عباس، وكل الأمناء العامين ليقولوا أنه حان الوقت لاستعادة الوحدة، للوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط الضم. 

وأكد زكي أن الرئيس عباس ردّ رداً إيجابياً وقال إننا جاهزون وجاهزون على الفور، ووضع بأيديهم كل ما يمكن أن يفعلوه من أجل توحيد الصف الفلسطييني.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أن الرسالة تم الرد عليها أول أمس من قبل الرئيس عباس.

ووصف زكي الفرصة الحالية، لإنهاء الانقسام، هي الثمينة والوحيدة، "لأن كانت حجتهم في السابق اتفاق أوسلو، والآن زالت الأسباب بعدما تم الإعلان بأننا في حل من الاتفاقيات".

وختم: "الذي يرى فصيله أكبر من الوحدة كل يوم يخلق حجة"، وفق تعبيره.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق كتب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي (إن الرئيس محمود عباس، قد أرسل برسالة إلى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حركتي حماس والجهاد، لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية؛ لأنها شرط الانتصار على الاحتلال، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل".

وأكد أبو مرزوق: أن "ردنا إيجابي ولكننا في انتظار الرسالة".

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